'Não paro de chorar', diz Frank Aguiar ao relatar morte de cachorro de estimação

Rio - Frank Aguiar surgiu aos prantos nas redes sociais, nesta segunda-feira (17), ao contar sobre a morte de Floquinho, cachorro de estimação do cantor. O animal faleceu após cair e se afogar na piscina da casa do cantor.

"Aqui todo passo que eu dou eu lembro do Floquinho, ele correndo aqui nesse jardim. Sempre existe uma piscina, uma porta aberta à liberdade dele, e a gente procura entender por que isso aconteceu no momento que não tinha ninguém. Ele ficou mais de 20 minutos lutando, indo e voltando, com a roupinha dentro da piscina gelada. Agora é nós, Bob. Papai ama. Papai não vai deixar você. Ele está sentindo muita falta do Floquinho", disse nos Stories.



O artista ainda compartilhou um vídeo lamentando a perda. "Eu não paro de chorar, meu Deus! Me dê força e compreensão, meu Pai, para superar essa saudade, essa perda… Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes; 1 Coríntios 1:27", escreveu na legenda.