Com infecção renal, Isadora Cruz é internada após sentir fortes dores

Rio - Isadora Cruz usou as redes sociais, nesta segunda-feira (17), para contar que precisou ser hospitalizada após sentir fortes dores nas costas. A atriz de 25 anos, que ficou conhecida ao interpretar a protagonista Candoca na novela "Mar do Sertão", da TV Globo, foi diagnosticada com uma infecção renal chamada pielonefrite aguda.

"Estava há alguns dias sentindo uma dor nas costas, que achava que era uma simples dor muscular. Tentei algumas terapias e a dor persistia, mas como estou em um ritmo intenso de trabalho, pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem. Até que acordei Domingo passado queimando de febre, com calafrios e a dor, que era antes só na lombar, se espalhou por todo abdômen até irradiar para as pernas ao ponto de não conseguir nem andar. Quando cheguei no hospital, fui internada imediatamente com pielonefrite aguda", relatou a atriz.

Ela ainda explicou que decidiu contar sobre o problema para alertar outras pessoas sobre os cuidados com a saúde. "Principalmente as mulheres, que têm a anatomia favorável a essas infecções, pelo fato da uretra ser naturalmente mais curta. É uma doença que muitas vezes pode ser silenciosa e se não tratada adequadamente, pode desencadear insuficiência renal crônica ou em casos mais graves, a infecção pode se espalhar pelo corpo e causar falência múltipla de órgãos. O nosso corpo fala e com a rotina muito corrida, as vezes ignoramos essas mensagens tão importantes e que são verdadeiramente vitais."