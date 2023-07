Web se sensibiliza com vítima de Prior e famosos deixam de seguir o ex-BBB

O youtuber Felipe Neto, inclusive, se revoltou durante a madrugada com a quantidade de seguidores de Prior e a falta de posicionamento de alguns colegas celebridades. "O estuprador continuar com 6 milhões de seguidores é assustador. / A quantidade de famoso caladinho com o caso Prior. Ninguém é obrigado a se posicionar, mas aqueles que manifestaram qualquer nível de apoio, SIM. Tem muito famoso aí que APOIOU estuprador publicamente e agora desapareceu... Silêncio total. É muito difícil lidar com esse meio, tô falando pra vocês", desabafou.



Apesar do número de seguidores do arquiteto só ter diminuído para 5,9 milhões até o momento, a web ainda não superou o assunto e Prior ainda é um dos nomes mais criticados do Twitter: "Que nojo saber que existe 'gente' pra apoiar aquela criatura!", escreveu uma pessoa. "Não precisei dar unfollow no Felipe Prior porque Graças a Deus eu nunca segui", comemorou outra. "Eu sempre fui time Prior, mas não dá pra passar pano pra isso", admitiu uma terceira. "Orgulho de odiar o Prior desde o BBB", afirmou mais uma.