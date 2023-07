Thiago Nigro tira a barba porque Maíra Cardi pediu, mas acaba gostando

Rio - A influenciadora Maíra Cardi usou as redes neste domingo (16) para postar um momento de descontração ao lado do noivo, Thiago Nigro, o "Primo Rico". A famosa brincou que não casava sem antes ver como o youtuber ficava sem barba e o casal aproveitou para compartilhar um registro da transformação com seus seguidores.

"Eu disse que não tinha como casar sem saber quem mora embaixo dessa barba! Vamos descobrir?", escreveu a famosa na legenda do post. No vídeo, Thiago concorda com a empresária e afirma que entende a curiosidade da noiva porque a barba é "a maquiagem do homem". Maíra logo se anima com a disposição e decide participar no processo, ajudando o amado a dar o pontapé inicial e raspando uma parte do rosto do famoso: "Amor deixa eu ter esse prazer", pediu.

Terminando de se barbear, o influenciador diz que gostou do resultado e afirmou que parecia que tinha tomado banho agora que estava sem barba. Fãs do casal também apoiaram a mudança e elogiaram o novo estilo do famoso nos comentários: "E ficou gato hein", admirou Karen Kardasha. "Mil vezes melhor. Rejuvenesceu e ficou mais bonito", opinou uma seguidora. "Meu Deus o primo ficou com cara de adolescente. Casa Maíra, tá gatão e combina com você", encorajou outra. "Geralmente fica pior, mas no caso dele ficou muito bom!", admitiu uma terceira.