Jesuíta Barbosa afirma ter sido agredido pelo parceiro e apaga post em seguida

Rio - O ator Jesuíta Barbosa surpreendeu os seguidores com uma postagem que fez nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (17). O artista usou seu stories do Instagram para afirmar que foi vítima de uma agressão do seu namorado atual, Cícero Ibeiro.

A mensagem enigmática foi apagada logo em seguida de seu perfil, mas prints do post repercutiram nas redes: "C.I. Me usou, me gravou inutilidades, me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu parceiro", escreveu o famoso. Fãs suspeitam que o ator usou a abreviação C.I. para se referir ao nome e sobrenome do então namorado, apesar das fotos dos dois juntos ainda não terem sido apagadas de suas redes.

Internautas ficaram preocupados com a revelação e lamentaram o acontecido. "Nossa deve ter sido sério porque ele é bem reservado", comentou uma pessoa. "Deve ser horrível receber isso de alguém que a gente ama", disse outra. "Não tirem a gravidade da situação por ele ser homem", pediu uma terceira. "Espero que ele fique bem", desejou mais uma.