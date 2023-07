Atriz de Encantado's sofre acidente de carro: 'Continuem orando'

Rio - A atriz Ludmillah Anjos, que foi ex-participante do "The Voice Brasil" e atuou em "Encantado's", sofreu um grave acidente de carro durante uma gravação, em Brasília, na noite de domingo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do DF, o veículo em que ela estava bateu em um poste. De acordo com o "G1", outros quatro atores estavam no veículo. O quadro de saúde de Ludmillah é considerado estável, mas a atriz teve costelas fraturadas e sangramento interno na cabeça e no fígado. A equipe da artista falou sobre o acidente no Instagram e pediu orações.

"Ontem, a Ludmillah estava gravando um filme em Brasília e, de fato, sofreu um acidente que, graças a Deus, aparentemente, não passou de um grande susto. Ela está em Brasília ainda em observação e se recuperando com acompanhamento médico, e nós esperamos que logo logo esteja de volta fazendo o que mais ama e sendo feliz junto de todos nós! Agradecemos por todo carinho e pedimos para que continuem orando pela rápida recuperação da nossa mainha", diz a postagem.