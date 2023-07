Lindsay Lohan dá à luz seu primeiro filho

Rio - A atriz Lindsay Lohan, de 37 anos, deu à luz seu primeiro filho. A informação foi confirmada pela assessoria da atriz ao "Hollywood Reporter" nesta segunda-feira. Luai é fruto do casamento com o executivo Bader Shammas e nasceu em Dubai, nos Emirados Árabes.

"A família está nas nuvens de tanto amor", disse o representante da atriz em comunicado à imprensa. A gravidez da atriz foi anunciada em março, quando ela postou a foto de um macacão de bebê nas redes sociais. Lindsay e Shammas se casaram em 2022. Eles começaram a namorar pouco antes do início da pandemia da covid-19.

A atriz Jamie Lee Curtis, que atuou com Lindsay no icônico "Sexta-Feira Muito Louca", comemorou o nascimento do bebê nas redes sociais. "SEGUNDA-FEIRA MÁGICA! Minha filha do cinema acabou de me tornar uma avó do cinema. Bênçãos para Lindsay e Bader pelo nascimento de Luai! @lindsaylohan", escreveu nas redes sociais.