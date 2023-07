Simone vai receber Prêmio à Excelência Musical do Grammy Latino

Rio - A Academia Latina da Gravação anunciou nesta terça-feira que Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Simone, Soda Stereo e Ana Torroja receberão o Prêmio à Excelência Musical deste ano. Além disso, Alex Acuña, Gustavo Santaolalla e Wisón Torres receberão o Prêmio da Junta Diretiva.



“Estamos muito honrados com a oportunidade de reconhecer essas grandes figuras ibero-americanas, cujo legado musical continua a inspirar as novas gerações”, disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. “Esperamos poder celebrar suas virtuosas trajetórias durante a Semana do Latin GRAMMY em Sevilha, em novembro.”

O Prêmio à Excelência Musical é concedido aos intérpretes que durante suas carreiras fizeram contribuições criativas de excepcional valor artístico para a música latina e suas comunidades. O Prêmio da Junta Diretiva é concedido a pessoas que tenham feito contribuições significativas à música latina durante suas carreiras, mas não necessariamente na forma de interpretações. Ambas as distinções são votadas pelo Conselho de Diretores de A Academia Latina da Gravação.

Os contemplados com os prêmios serão homenageados em um evento privado durante a Semana do Latin GRAMMY, no domingo, 12 de novembro de 2023, no Teatro Lope de Vega, em Sevilha. Alex Hadad será o produtor executivo do evento, trabalhando sob a direção da equipe de produção de A Academia Latina da Gravação, liderada por Ayleen Figueras.