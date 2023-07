Corpo de João Donato é velado no Theatro Municipal do Rio

Rio - Amigos e familiares se despedem do músico João Donato em velório realizado no Theatro Municipal do Rio, no Centro, nesta terça-feira. A cerimônia começou por volta das 11h e seguirá até às 15h, quando o corpo será levado ao Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária, para a cremação.

O pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor morreu nesta segunda, aos 88 anos, vítima de uma pneumonia. Donatinho, filho de João Donato, chegou ao local acompanhado pela jornalista Letícia Imperador. O cantor Zeca Pagodinho enviou uma coroa de flores ao Theatro Municipal.

Trajetória

João Donato é conhecido pela composição de canções como "A Paz", em parceria com Gilberto Gil. Ele nasceu em Rio Branco, no Acre, em 1934. Em 1945, o artista se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Ele começou a tocas nas festas do colégio e, em uma dessas ocasiões, conheceu o grupo Namorados da Lua. Foi então que ele fez amizade com Lúcio Alves, Nanai e Chicão.

A carreira profissional começou em 1949, com o grupo Altamiro Carrilho e Seu Regional, com o qual gravou, no mesmo ano, as canções “Brejeiro” (Ernesto Nazareth) e “Feliz aniversário” (Altamiro Carrilho e Ari Duarte). Depois disso, ele substituiu Chiquinho do Acordeon no conjunto de Fafá Lemos durante uma apresentação na boate Monte Carlo, no Rio de Janeiro. A partir daí, ele atuou em casas noturnas como Plaza, Drink, Sachas e Au Bom Gourmet.

Em 1951, João Donato participou do programa de músicas nordestinas “Manhãs da roça”, que era comandado por Zé do Norte, na Rádio Guanabara. Ele também começou a estudar piano nesta época. Em 1953, ele lançou o grupo "Donato e Seu Conjunto", com o qual gravou dois discos em 78 RPM neste mesmo ano: "Tenderly” (J. Lawrence e W..Gross)/”Invitation” (Bronislau Kaper) e “Já chegou a hora (Rubens Campos e Henricão)/”You Belong to Me” (Pee Wee King, Stewart e Price).

Ele também fez parte do grupo "Os Namorados", com o qual gravou três discos em 78 RPM: "Eu quero um samba” (Haroldo Barbosa e Janet de Almeida)/”Três Ave-Marias” (Hanibal Cruz), em 1953; “Palpite infeliz” (Noel Rosa)/”Pagode em Xerém (Sebastião Gomes e Alcebádes Barcelos), em 1953; e “Você sorriu” (Valdemar Gomes e José Rosa)/”Não sou bobo” (Nanai, Ari Monteiro e L. Machado), em 1954.

Formou, em 1954, o Trio Donato, com o qual lançou um 78 RPM com as músicas “Se acaso você chegasse (Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins) e “Há muito tempo atrás (J. Kern e I. Gershwin). O artista se mudou para São Paulo em 1956 e atuou como pianista do conjunto Os Copacabanas e também na Orquestra de Luís Cesar.

Em 1956, João Donato gravou seu primeiro LP, “Chá dançante”, com canções como anções “Comigo é assim” (Luiz Bittencourt e Zé Menezes), “No Rancho Fundo” (Ary Barroso e Lamartine Babo), “Se acaso você chegasse” (Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins), “Carinhoso” (Pixinguinha e João de Barro), “Baião” (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira), “Peguei um Ita no Norte” (Dorival Caymmi), “Farinhada” (Zé Dantas) e “Baião da Garoa” (Luiz Gonzaga e Hervé Cordovil).

Ele voltou ao Rio em 1958 e dedicou-se ao piano. Neste ano, gravou gravou duas faixas no LP “Dance conosco”: “Minha saudade”, seu primeiro sucesso, e “Mambinho”, ambas em parceria com João Gilberto. Em 1959, viajou para o México e depois morou por três anos nos Estados Unidos. Ele também fez turnê com João Gilberto pela Europa.

O músico voltou ao Brasil em 1962, casado com a atriz norte-americana Patricia del Sasser. Em 1963, gravou o LP “Muito à vontade” e, em seguida, voltou aos Estados Unidos, onde viveu por mais 10 anos. Em 1999 se casou com Ivone Belém, a quem chamava de "Dona Castorina".

Em sua carreira, João Donato fez parcerias com nomes como Astrud Gilberto, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Eumir Deodato, Stan Kenton, Nelson Riddle, Herbie Mann e Wes Montgomery, entre outros. Nos anos 2000 ganhou o Prêmio Shell de Música pelo conjunto da obra. Em 2003, ganhou o Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte). Em 2004, recebeu o Prêmio Tim pelo disco “Emílio Santiago encontra João Donato”.