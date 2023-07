Samara Felippo volta à TV Globo com participação em 'Vai na Fé'

Rio - Samara Felippo está de volta às novelas da TV Globo após mais de dez anos sem trabalhos nos folhetins da emissora. O último trabalho da artista na emissora foi "Sete Pecados", em 2007, seguida de minisséries como "Dercy de Verdade", em 2012 e o seriado "O Caçador", em 2014.

A atriz gravou uma participação para a reta final de "Vai na Fé", que será encerrada no próximo dia 11 de agosto, interpretando uma personagem que assassinou o marido e confessou o crime. Ao buscar o escritório dos advogados Lumiar (Carolina Dieckmann) e Benjamin (Samuel de Assis), a personagem vai ser responsável por reaproximar o ex-casal profissionalmente.

Samara esteve nos últimos anos envolvida como produtora teatral, mas diz que o público cobrava sua volta para a TV, especialmente na TV Globo.

"É uma pergunta que me fazem muito, o tempo inteiro, e é justo que me façam, porque tenho 20 anos de carreira, entre eles muitas novelas. Parei de fazer novela porque pararam de me chamar. Pessoas falam especificamente da Globo e parece que, se você não está na Globo, você é um artista que caiu no ostracismo, está morrendo de fome... E quero dizer que não é bem assim. Me reinventei em muitos lugares", declarou à Quem.