Angélica conta que lida com ansiedade gerada por pressão das redes sociais: 'Ficava insegura'

Rio - Angélica, de 49 anos, usou o Instagram, nesta segunda-feira, para desabafar sobre a pressão provocada pelas redes sociais. Em vídeo, a apresentadora revelou ter ficado extremamente ansiosa em decorrência da cobrança de "vida perfeita" feita pelos internautas e dividiu com seguidores seus métodos para lidar com o desafio de manter-se mais calma.

"Com o avanço da tecnologia e a polarização das mídias sociais acabamos nos deparando com uma realidade em que tudo parece perfeito, e a cobrança por uma imagem idealizada se torna constante. Eu também já passei por momentos em que senti sobrecarregada com essa pressão toda. A expectativa de sempre estar perfeita e ter uma vida impecável me deixava ansiosa e insegura", iniciou a loira no registro.

Em seguida, a mulher de Luciano Huck contou que após enfrentar dificuldades para adaptar-se às novas tecnologias, passou a tentar equilibrar a relação com a web. "Percebi que precisava encontrar ferramentas de bem estar para aprender a lidar com tudo isso. Através de momentos de auto cuidado e práticas como a meditação e exercícios físicos, encontrei uma maneira de equilibrar a minha relação com as redes sociais", detalhou.

"[Através das ferramentas] Aprendi a valorizar quem sou de verdade, reconhecendo que não preciso corresponder aos padrões irreais", acrescentou ela, que aproveitou para incentivar os seguidores a fazer o mesmo. "Quero encorajar vocês a encontrar ferramentas que promovam o bem estar mental e emocional. Lembrem-se que somos ser humanos reais com altos e baixos, não precisamos nos comparar constantemente com o que vemos nas telas", concluiu Angélica.

Veja o vídeo