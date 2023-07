Madonna surge nas redes sociais após internação por infecção e agita fãs: 'Muito feliz'

Rio - Madonna, de 64 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar novos cliques após ser internada em decorrência de uma infecção bacteriana. No Instagram, a cantora fez stories e publicou duas fotos em seu feed, o que fez com que os fãs ficassem alvoroçados.

"Uma única rosa pode ser o meu jardim. Um único amigo, meu mundo", escreveu a Rainha do Pop, que está se recuperando em casa, na legenda do registro. Nas imagens, ela aparece ao lado de um enorme buquê de rosas e também abraçando e beijando uma pelúcia roxa.



Nos comentários, seguidores vibraram com o retorno da artista à web. "Muito feliz em ver que você está cuidando de você em primeiro lugar", disse um internauta. "Espero que você esteja muito melhor, nós te amamos", declarou outro. "Viva a Rainha do Pop", enalteceu um admirador.



Madonna chegou a ser internada na UTI em junho deste ano, logo depois de contrair uma infecção grave. Na época, a cantora chegou a cancelar as apresentações da turnê "The Celebration Tour", que começaria no último sábado, no Canadá e terminaria em 30 de janeiro de 2024.



Veja o post