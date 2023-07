Veja a primeira foto das protagonistas de 'Elas por Elas'

Rio - A TV Globo divulgou, nesta terça-feira, a primeira foto das protagonistas da nova versão da novela "Elas por Elas", que tem previsão de estreia para setembro na emissora, substituindo "Amor Perfeito".

Se a vida é a arte do encontro, um curso de inglês foi o local em que o destino se encarregou de cruzar a vida de sete jovens, dando início a uma grande amizade, e fazendo com que dividissem, assim, as dores e as delícias desta fase da vida. Porém, após um fim de semana na praia, um triste acontecimento quebra esse laço e provoca um hiato nessa amizade.

Após 25 anos, Lara (Deborah Secco) encontra uma foto antiga e tem a ideia de juntar o grupo novamente. Ela abre sua casa e recebe Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Monica Iozzi) e Carol (Karine Teles), sem desconfiar que o momento do reencontro, que deveria ser de euforia, iria trazer também grandes revelações e desenterrar mágoas que tinham ficado guardadas no passado.



Esse é o ponto de partida de "Elas por Elas", próxima novela das 18h da TV Globo. Com estreia prevista para setembro, a nova versão é escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Amora Mautner e direção de gênero de José Luiz Villamarim. A releitura da trama, atualizada para os dias atuais, mantém o olhar principal e tão característico da obra criada originalmente na década de 1980 por Cassiano Gabus Mendes.