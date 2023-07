Ludmilla compra carro avaliado em mais de R$ 400 mil para Brunna Gonçalves

Rio - Brunna Gonçalves usou as redes sociais, nesta terça-feira, para revelar que foi presenteada por Ludmilla com um novo carro de luxo, um modelo avaliado em mais de R$ 400 mil. Nos Stories do Instagram, a ex-BBB não escondeu a animação ao mostrar o segundo veículo que ganha da cantora em três meses. "Simplesmente acordei com um carro novo na garagem", disse a dançarina.

"Isso é obra prima de quem? Adivinhem!", perguntou Brunna, antes de completar com a resposta: "Obra prima do amor da minha vida! Simplesmente, ela trocou o meu carro. Assim, do nada. Acordei e tinha um carro novo na garagem. A Ludmilla sempre dá um jeito de surpreender de alguma forma que eu não estava nem esperando. Acabei de ganhar um carro em abril, a gente está em julho e ela já trocou o meu carro", contou. O primeiro automóvel, avaliado em R$ 730 mil, foi comprado após a bailarina ser aprovada na autoescola

Em outra postagem, a famosa ainda se declarou para a voz do Numanice: "Nem nos meus melhores sonhos eu iria imaginar que teria a vida que eu vivo hoje. Eu sou tão grata a Deus por tudo que tenho, por ter colocado essa mulher maravilhosa, carinhosa, batalhadora, respeitosa, que me trata igual uma princesa pra dividir a vida comigo. Sou tão feliz que não consigo nem colocar em palavras! Obrigada, meu amor, te amo demais!", escreveu Brunna.