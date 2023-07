Funkeiro é comparado a Mr. Catra e web questiona: 'Será que é filho?'

Rio - Mais um filho de Mr. Catra? Elias Quaresma Teodoro, mais conhecido como MC Urubuzinho, chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais pela semelhança física e vocal com o funkeiro, que morreu em 2018, em decorrência de um câncer no estômago. "O papai chegou", declarou o cantor de 33 anos, na legenda de foto em que aparece com anéis e um cordão de ouro, em estilo parecido com o do "Paizão" do funk.

“Ele é muito igual ao Mr. Catra”, comentou uma seguidora na postagem feita pelo Instagram. “O novo Mr. Catra”, se empolgou outro, enquanto um terceiro chegou a questionar: “Será que é filho do Paizão?”.

Revelação do funk raiz, Urubuzinho garante que não tem parentesco com Catra e não se junta aos 32 filhos biológicos e adotados do cantor. Por outro lado, o carioca cria do Morro da Pedreira, na Zona Norte do Rio, destaca a admiração que tem pelo artista: "O Catra é uma estrela do funk que agora segue olhando por todos nós que estamos entrando nessa empreitada de levar arte, alegria e dança para o nosso público", declara.

"Ele sempre será nossa inspiração, não apenas pela música e por tudo que representou para o nosso movimento, mas também por ter sido um homem negro, funkeiro, que tinha conhecimento e estudos. Um exemplo de que a nossa cor e o nosso movimento não rotulam e nem reduz a gente a nada. Somos homens pretos e cantamos funk, com muito orgulho!", completa MC Urubuzinho.

O cantor ainda revela que chegou a conhecer o ídolo pessoalmente: "Quando vi ele pela primeira vez, foi um sonho realizado! Me tratou muito bem, fiquei na casa dele, me deu vários papos. Apesar de não ter tido muita convivência. Na rua, as pessoas também sempre falam que eu sou parecido com ele. Até a família dele fala isso (risos). Acho muito bom ser comparado ao nosso mestre!", celebra.

As comparações entre Urubuzinho e Catra chegaram a Silvia Regina, viúva do cantor, que deu sua opinião sobre a semelhança entre os dois. “Acho que realmente lembra um pouco do Catra quando era mais novo. Desejo sucesso ao MC e que ela consiga levar muita alegria para o povo brasileiro. Que consiga deixar seu legado também!”, disse ela.