MC Daniel muda letra de 'Revoada' durante show para se declarar para Mel Maia

Rio - O funkeiro MC Daniel, de 24 anos, aproveitou uma apresentação no Rio de Janeiro para alimentar rumores de que ele e a atriz Mel Maia, de 19, teriam reconciliado seu relacionamento. Na noite do último domingo (16), o artista mexeu com o coração dos fãs ao incluir o nome da amada em uma de suas músicas.

MC Daniel cantava seu hit 'Revoada' quando decidiu mudar a letra para fazer uma declaração para Melissa. Ao invés do original "Off pro amor e on pra cachorrada", o MC cantou: "Off pro amor, casado com a Mel Maia" e levou a plateia à loucura. Rumores da volta do casal repercutem nas redes desde pouco depois da confirmação do término, já que os dois não deletaram nenhuma de suas fotos juntos, ainda se encontram frequentemente e o MC inclusive já reclamou de uma música que sexualizava a atriz

Com a web assumindo que a frase é uma confirmação da volta do casal, seguidores brincaram que já sabiam que os dois estavam juntos novamente: "Surpreendeu um total de 0 pessoas", comentou uma internauta. "Volta? Eles nunca separaram kkk", afirmou outra. "Ai, eu torço tanto por eles", celebrou uma terceira. "Pra mim um casal que nunca apagou as fotos do feed, nunca terminou…", opinou mais uma.