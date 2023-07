Juliette se manifesta sobre boatos de namoro com Anitta: 'Vocês acreditam?'

Rio - Juliette Freire usou as redes sociais, nesta terça-feira, para mostrar seu reencontro com Gil do Vigor, durante a passagem do ex-BBB pelo Brasil. A cantora recebeu o amigo em sua casa, no Rio de Janeiro, e sua vida amorosa virou tema de conversa quando o economista citou os boatos de que a campeã do "BBB 21" estaria vivendo um romance com Anitta.

"Estou passada. O Gil estava contando aqui que os amigos dele foram perguntar se era verdade que eu estava namorando a Anitta. Pensei que ninguém tivesse acreditado nisso. Que loucura é essa? Presta atenção em uma coisa. Anitta é uma irmã para mim. Vocês ainda acreditam nessas coisas de internet? Eu pensava que estava todo mundo rindo. Deixa de loucura", declarou a influenciadora digital.

Os rumores de que as famosas estariam juntas surgiram em junho deste ano, quando Anitta e Juliette viajaram juntas para a Europa, acompanhada de outras celebridades como Jade Picon, Lexa e Marina Sena. Na ocasião, a Poderosa foi rápida em negar o romance: "Acabei de descobrir que existe uma 'fic' (de fanfic, ficção inventada por fãs em tradução livre) no Twitter de que eu e Juliette estamos namorando. Tipo, uma com a outra. A gente é irmã. E solteiras. Eu hein", esclareceu a cantora, no Twitter.

Poucos dias depois, Anitta fez sua primeira aparição pública ao lado do ator italiano Simone Susinna em um evento de moda na Itália. Apesar de não assumirem oficialmente a relação, a cantora e o galã de "365 Dias: Hoje" já deixaram fãs animados ao compartilhar fotos em clima de romance nas redes sociais.