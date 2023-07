Isabela Scherer se arruma para a pré-estreia da Barbie e faz graça com penteado

Rio - A vencedora do 'Masterchef' 2021, Isabela Scherer, divertiu seguidores com suas preparações para a pré-estreia do filme live action da Barbie, que acontece nesta terça (18). A chef usou as redes poucas horas antes de sair de casa para fazer graça de um penteado que acabou de um jeito inesperado.

Em seus stories, a famosa apareceu arrumando seu cabelo curtinho em um estilo dos anos 90, usando gel para deixar o meio "lambido" e levantar um pouco as pontas, mas acabou não gostando do resultado. "Mirei na Barbie, acertei no Xurrasco", brincou, fazendo referência à sensação do Tiktok, Xurrasco 021.

A influencer chegou a tentar se explicar no registro seguinte, assegurando os fãs de que logo ia ficar bonita para o evento: "Gente, eu sei que eu tô feia agora, mas daqui a pouco vou ficar bonitinha porque vou me maquiar", contou. Isabella ainda pediu ajuda dos fãs para escolher o look ideal, e acabou apostando em um conjunto rosa pink de casaco "puffer" e saia, com uma caixa de som rosa da Barbie de acessório e sapatos de salto brancos.