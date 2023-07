Tadeu Schmidt ganha bolo temático do Mario em festa de aniversário

Rio - Tadeu Schmidt completa 49 anos de idade nesta terça-feira e ganhou uma festa de aniversário organizada pela família. Em postagem no Instagram, o apresentador do "BBB" abriu o álbum de fotos da comemoração ao lado da mulher, Ana Cristina, e as filhas, Valentina e Laura. "O povo aqui em casa é empolgado ou não? Teve bolo, sim!", escreveu o jornalista, na legenda da publicação.

E o tema escolhido para a comemoração foi nada menos que o jogo "Super Mario Bros", dias após Tadeu entregar um detalhe da intimidade com a esposa. Em entrevista ao podcast "Flow", o global revelou que a amada sente prazer em assistir ele jogando o videogame . E é claro que a declaração foi relembrada pelos seguidores do jornalista: "Hoje o Tadeu joga Mario", disparou um internauta. "Ah, Tadeu! Eu entendi a referência! (risos) (agora só vou olhar pro Mario e lembrar de tu)", brincou outra usuária da rede social.

Além disso, fãs e amigos também aproveitaram para enviar as felicitações para o apresentador nos comentários da postagem: "Parabéns, Tadeu!!! Celebre muito", declarou a repórter Renata Ceribelli. "Muitos anos de vida te desejo de coração. Feliz aniversário!!!!", desejou a ex-BBB Domitila Barros. "Todo amor do mundo pra você e essa família linda", disse Eliezer.

Mais cedo, Tadeu publicou um vídeo para falar sobre como se sente com a nova idade: "Eu adoro fazer aniversário, não consigo lamentar que estou ficando mais velho. Ah, porque tem uma ruguinha a mais, um cabelinho branco a mais, uma dorzinha aqui, outra ali. Isso lá é problema, gente? Aniversário é bom demais", afirmou ele.

"Receber um monte de mensagem, esse carinho, tanta gente desejando o meu bem. Nossa, isso é maravilhoso. Adoro 18 de julho. Quero agradecer a vocês por tanto carinho", completou o apresentador.