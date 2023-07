Após muito reclamar, Monica Carvalho é a primeira eliminada do 'No Limite'

Rio - A atriz Monica Carvalho foi a primeira eliminada do reality show "No Limite - Amazônia", que estreou na Globo nesta terça-feira. A artista de 52 anos fazia parte da equipe Urucum, que perdeu os desafios do "Privilégio" e da "Imunidade". Por isso, seus integrantes se reuniram no Portal e escolheram uma pessoa para deixar a disputa.

Monica parecia não ter se adaptado à vida na floresta e chegou a reclamar da falta de conforto do local. A artista reclamou do fato de não ter café e nem uma vassoura para varrer as folhas das árvores. Monica recebeu quatro votos no portal. Em depoimento após sua eliminação, a atriz disse estar satisfeita com sua participação no programa.

"Eu vim com um propósito e a minha missão foi cumprida aqui. Eu queria muito viver uma experiência como essa, passar por desafios. Então, a minha missão foi cumprida, embora em um tempo menor, mas eu sinto que eu fiz o meu melhor aqui. Vou estar do lado de fora torcendo por vocês", afirmou para sua equipe.

Em vídeo publicado no site oficial do "No Limite", Monica falou mais sobre sua passagem pelo reality show. "As pessoas não fazem ideia do quanto é difícil realmente sobreviver na floresta. Os desafios exigem muito", disse. "Eu falo que a gente paga pela língua, porque eu quis ficar afastada porque não tenho o hábito de dormir com ninguém. Mas eu me senti tão sozinha que voltei e pedi para dormir com eles", completou.

Monica disse estar muito apegada ao "mundo moderno" e que isso pode ter sido a causa de sua eliminação. "Eu acho que eles também sentiram que eu estava muito incomodada com as privações. Eu estou muito apegada ao mundo moderno e as praticidades que a gente tem".

A atriz agora está na torcida para que sua equipe, a Urucum, se recupere. "Tem muitos sonhos envolvidos naquela galera. Não me senti traída em nenhum momento. Eu não desisti, nossa equipe perdeu e faz parte do jogo. Alguém tinha que sair e eles me escolheram".