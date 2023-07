Web aponta gordofobia na estreia de 'No Limite': 'Perversidade'

Rio - O primeiro episódio do reality show "No Limite - Amazônia", da TV Globo, rendeu burburinhos nas redes sociais, na noite desta terça-feira, por conta de um episódio de gordofobia. Amanda Momente, uma das participantes da atração, não foi aceita pelos capitães das tribos Jenipapo e Urucum, e afirmou ao apresentador Fernando Fernandes que as rejeições estariam relacionadas ao fato de ser gorda."Foi porque eu sou gorda. Infelizmente eu já sabia que ia ser subestimada, mas eu fico triste mais por saber o quanto está enraizado este preconceito", disse a empresária, que não conseguiu segurar as lágrimas ao ser questionada sobre o motivo de ter ficado de fora das equipes.Pouco tempo depois, ao vencer uma prova, a Jenipapo teve a opção de convidar Amanda para integrar o time. Marcus Costa, líder da equipe, entregou uma bandana azul à empresária, aceitando-a no time.No Twitter, Amanda Momente recebeu o apoio dos usuários, que reprovaram a atitude dos participantes do reality. "Que gordofobia descarada agora na Globo, hein? Ficou um desconforto de merd*. 'No Limite' já começou sendo uma bost*", esbravejou um internauta. "O ser humano não tem limite em sua perversidade… Gordofobia e insensibilidade. Excluíram a moça. Imagine isso no psicológico dela? Sua sanidade não vale R$ 500 mil", opinou outra. "Na cara dura! O povo não tem vergonha de fazer isso?", lamentou ainda um espectador.