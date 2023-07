Anitta causa alvoroço na web após afirmar que fez sexo com seis pessoas ao mesmo tempo

Rio - Anitta, de 30 anos, surpreendeu ao contar que já fez sexo com seis pessoas ao mesmo tempo. A revelação foi feita durante uma entrevista ao programa internacional "Watch What Happens Live with Andy Cohen", da emissora norte-americana Bravo, e causou burburinho entre os internautas, na última segunda-feira.

"Você já fez sexo a três?", questionou o apresentador da atração, ao que a cantora brasileira respondeu: "Já! A três, quatro, cinco, seis...". Surpreso, Andy perguntou qual seria o limite de parceiros com quem Anitta foi para cama. "É que eu tive um namorado que adorava reunir vários casais... Cada casal 'fazia o seu' e depois trocava para fazer com outra pessoa", explicou.

Logo depois do trecho viralizar nas redes sociais, internautas resolveram alfinetar a postura da artista nas entrevistas concedidas nos Estados Unidos. "Todas as artistas vão em entrevistas para falar dos seus trabalhos. Ela vai para falar de sexo e, nessa aí, até de drogas. Deve ser por isso que as músicas não estão 'charteando' e os virais é só dela dançando com a bun** de fora", criticou um usuário.

"É uma pena que ela recorra a essas táticas de baixo nível para ganhar alguns minutos de fama. Enquanto isso, Ludmilla continua a se destacar por sua música e sua integridade, sem precisar se rebaixar a esse tipo de sensacionalismo barato", disse ainda uma internauta, comparando as duas artistas. "Ela sendo feita de chacota e acha que está arrasando (risos)", acrescentou outra, irônica. "Por que ela gosta de se manter nesse posição de marco sexual? Isso não é questão de tabu, gente, mas normalmente as pessoas se resguardam, sabe?! Entrevistas desse cunho? Pu** que pariu!", ponderou uma usuária.

Apesar das críticas, alguns fãs também defenderam o comportamento de Anitta. "Em outro trecho, ela fala que no Brasil nem todo mundo é sexual igual a ela... Mas não teve uma página que postou isso, né? Por quê será?", escreveu um internauta. "O povo fala como se o Brasil realmente não fosse um país altamente sexualizado e que lida com isso normalmente na música [...] Todo mundo fala de sexo. Que 'pudorismo' sem conexão com a realidade", opinou outro. "Passada com o conservadorismo nas respostas deste tweet. Vocês realmente precisam transar mais. Tentando diminuir a Aninha com uma coisa que ela fala com naturalidade e literalmente cag* para o que vocês pensam e acham", defendeu um admirador.