Elenco invade a casa do diretor de 'Vai na Fé': 'Vamos ser demitidos'

Rio - O elenco da novela "Vai na Fé", que está na sua reta final, é pura animação e sempre que pode faz uma festinha. Desta vez, a ideia da confraternização surgiu da atriz Carolina Dieckmann, que vive a advogada Lumiar na trama de Rosane Svartman. Carol simplesmente chamou os colegas para fazer uma visita surpresa à casa do diretor Paulo Silvestrini, na noite de segunda-feira, e eles... foram!

Os atores chegaram ao local, na Zona Oeste do Rio, cantando a música de abertura da novela e foram muito bem recebidos pelo diretor. "A ideia foi da Carol, entregou Sheron durante o encontro", entregou Sheron Menezzes. "A gente vai ser demitido daqui a 10 minutos", disse Luis Lobianco. "Vai ser uma justa causa", respondeu Carol Dieckmann.

"Você iria na casa do seu chefe só pra agradecer por ele ter juntado tanta gente linda e que agora se ama, que está chegando no fim, mas a gente quer mais é ficar junto, e que se Maomé não vai a montanha, a montanha vai até Maomé??? Pois é, a gente foi. @paulo.silvestrini a gente veio… pra VOCÊ!!!!", escreveu Carolina Dieckmann ao compartilhar uma foto do encontro nas redes sociais.

"Meus amores, surpresa mais feliz da vida", respondeu Paulo Silvestrini nos comentários.