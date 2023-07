Advogada de vítima de Felipe Prior desabafa sobre ameaças: 'Estou exercendo minha profissão'

Rio - A criminalista Maira Pinheiro, advogada da vítima de Felipe Prior, desabafou sobre os ataques recebidos durante o processo contra o ex-BBB, condenado a seis anos de prisão por estupro , no início do mês de julho. Em entrevista ao programa "Encontro", da TV Globo, Maira afirmou que tem sido ameaçada desde o momento em que assumiu o caso, há três anos.

"Sempre com um ingrediente de machismo, essas coisas que atacam a minha moral, apesar de eu estar no exercício da minha profissão. E desde que a gente repercutiu o relato das meninas, esse tipo de ataque passou a ser bastante frequente. Isso em abril de 2020. E depois passou a acontecer de uma forma um pouco mais orquestrada, às vezes passava de centenas", disse ela sobre as mensagens enviadas pelos possíveis fãs do arquiteto, que atualmente recorre da decisão da Justiça de São Paulo em liberdade.



Na sequência, Maira revelou que guarda as provas das ameaças recebidas durante todos esses anos. "Eu sou advogada, eu documento as coisas. Eu documento as provas de violação de direitos. Eu tenho uma pasta na nuvem com centenas de coisas desse tipo para adotar medidas jurídicas cabíveis", explicou.

A criminalista ainda detalhou uma ameaça de morte recebida em 2021, por telefone. Na época, o criminoso chegou a falar o nome da vítima do Ex-BBB, informação que segue em sigilo. "Eu atendi e era um número oculto. A pessoa falou para eu sair do caso. Ele proferiu ameaças contra mim. Falou que sabia onde eu morava, onde todas as meninas moravam. E que ele poderia acabar com a minha vida, com a vida da minha cliente e com a vida da minha filha, que naquela época tinha sete anos", relembrou.

Maira conta que Prior é acusado de estupro por quatro mulheres e que, durante muito tempo, o público não tinha consciência do andamento do processo. "Ao longo desses três anos, as pessoas achavam que ele tinha sido inocentado, que não tinha dado em nada. Ele seguiu vivendo a vida dele normalmente", pontuou.

Por fim, ao comentar sobre os admiradores do Ex-BBB, a advogada opinou sobre o que faz com que muitos internautas estejam ignorando as provas para permanecer ao lado dele. "É o mesmo problema social que levou as pessoas a acharem razoável embarcar nessa teoria da conspiração de que quatro mulheres se juntariam para prejudicar um homem só porque ele é famoso. Na verdade, antes dele ser famoso como ex-BBB, ele já era famoso no ambiente que ele andava por ter comportamentos predatórios contra mulheres", concluiu.