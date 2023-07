Após acidente, Ludmillah Anjos é transferida de hospital

Rio - A atriz Ludmillah Anjos, de 37 anos, continua internada após sofrer um grave acidente de carro em Brasília, no último domingo. De acordo com a equipe da artista, seu estado de saúde é estável, mas ela segue em "observação clínica rigorosa".

"Informamos que o estado clínico atual da paciente Ludmila Anjos de Sousa (nome artístico Ludmillah Anjos) é estável. Ela sofreu um acidente de carro que resultou em lesões em diferentes órgãos e estruturas do corpo, mas sem necessidade de cirurgia", inicia a nota.

"Ela recebeu o primeiro atendimento no Hospital de Base de Brasília e nessa manhã foi transferida para o Hospital Santa Lúcia. O plano terapêutico atual é de observação clínica rigorosa e repetição dos exames para reavaliação por imagem destas lesões. Continuaremos monitorando de perto o estado de saúde dela e forneceremos atualizações sobre sua condição assim que possível/necessário. Agradecemos a compreensão e o apoio de todos nesse momento delicado", finaliza o documento.

Entenda

A atriz Ludmillah Anjos, que atuou na série "Encantado's" e é ex-participante do "The Voice Brasil", sofreu um grave acidente de carro durante uma gravação, em Brasília, na noite do último domingo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do DF, o veículo em que ela estava bateu em um poste no Setor de Transportes Rodoviários e Cargas (STRC), trecho 04, próximo ao Setor Habitacional Lúcio Costa. Outros quatro atores estavam no veículo e também ficaram presos às ferragens.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 21h42 (16/07) empregando 06 (seis) viaturas e 25 (vinte e cinco) bombeiros. No local, a equipe que atendeu ao chamado de emergência, se deparou com uma BMW 320i, de cor cinza, que havia acabado de colidir lateralmente contra um poste de iluminação pública, deixando os cinco ocupantes presos às ferragens. As equipes de socorro imediatamente deram início aos protocolos de desencarceramento às vítimas", diz o comunicado do Corpo de Bombeiros.

A equipe da artista falou sobre o acidente no Instagram e pediu orações. "Ontem (domingo), a Ludmillah estava gravando um filme em Brasília e, de fato, sofreu um acidente que, graças a Deus, aparentemente, não passou de um grande susto. Ela está em Brasília, ainda em observação, e se recuperando com acompanhamento médico, e nós esperamos que logo logo esteja de volta fazendo o que mais ama e sendo feliz junto de todos nós! Agradecemos por todo carinho e pedimos para que continuem orando pela rápida recuperação da nossa mainha", diz a postagem.