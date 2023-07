Tiktoker Xurrasco estreia como cantor ao lado de Gabily e Hitmaker

Rio - A dupla Hitmaker está anunciando mais um lançamento que promete levar o público à loucura. Apostando no tiktoker Xurrasco, que fez sucesso dançando "Lovezinho", da cantora Treyce, o novo lançamento dos artistas será incluindo o influenciador e Gabily, que apresentam ao público nesta sexta-feira (21), a canção "Gigantona".

Antecipada pelos artistas, a coreografia do single já começou a tomar conta das redes sociais e acumula milhares de views no TikTok. Com batida contagiante e acelerada, mesclando as vozes masculinas com o timbre de Gabily, a letra fala de alguém que está tentando superar um término, mas perde a compostura quando encontra o antigo amor.



Sobre a parceria, Breder, do Hitmaker, conta: "Foi incrível trabalhar com o Xurrasco e a Gabily nessa! Acho que o público vai curtir muito. Estamos super animados". Já Wallace completa: "O resultado ficou muito maneiro. Essa está perfeita pra dançar muito com a galera. Muito legal fazer parte dessa estreia do Xurrasco na música. Acreditamos demais no potencial dele!".