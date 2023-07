Grávida, Jeniffer Nascimento brinca ao posar de biquíni rosa: 'Barbiecore'

Rio - Jeniffer Nascimento, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar novos cliques da silhueta durante o início da gestação de sua primeira filha, fruto do relacionamento com o ator Jean Amorim. No Instagram, a artista posou de biquíni rosa e afirmou, bem-humorada, ter entrado na tendência Barbiecore.

"Bom dia com a Barbie Malibu Grávida em Fernando de Noronha. Entrei para a trend", escreveu ela, brincalhona, nas legendas dos registros em que aparece à beira de uma piscina.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enaltecer a beleza de Jeniffer. "Você está linda e a barriguinha já está aparecendo", observou um usuário. "Linda Barbie!", disse outra. "A grávida do ano!", escreveu uma fã. "Que lindeza!", acrescentou outra.

A gravidez da atriz foi anunciada pelo casal através de uma publicação nas redes sociais, na última sexta-feira. "Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós", escreveram eles, na ocasião.