Musical 'Vicky e a Musa' será exibido na 'Sessão da Tarde'

Rio - "Vicky e a Musa", primeiro musical criado e produzido pelos Estúdios Globo, dedicado especialmente ao público infantojuvenil, vai agitar a tarde da TV Globo nesta quarta-feira. Irão ao ar os três primeiros episódios na "Sessão da Tarde" e, logo após o início da exibição, a primeira parte da temporada do Original Globoplay, com sete episódios no total, estará disponível para assinantes na plataforma.

Com autoria de Rosane Svartman, sob a direção artística de Marcus Figueiredo e de gênero de José Luis Villamarim, a série musical traz uma história sobre o poder transformador da arte, com cenas grandiosas e lúdicas e a participação de personagens da mitologia grega. Os episódios finais da primeira temporada chegam ao Globoplay às 18h do dia 26 de julho.

Na história, Vicky (Cecília Chancez) é uma estudante cheia de sonhos, moradora de Canto Belo que sempre foi apaixonada por música e dança e tenta entender seu lugar no mundo com a chegada da adolescência. A menina tem estado triste, pois sua melhor amiga Luara (Tabatha Almeida) passou a ignorá-la após a morte da mãe durante a pandemia da Covid-19. Unha e carne no passado, as duas jovens, que moram no mesmo bairro e estudam na mesma turma, não se reconhecem mais, e o círculo de amizade de ambas acaba se rompendo. Vicky sofre tentando entender o que levou a amiga a reagir assim.

Luara, uma menina muito intensa em relação a seus sentimentos e desejos, passa a ter um comportamento vingativo com Vicky, que agora se dedica somente à escola, especialmente às aulas de História da Arte, onde aprende mais sobre mitologia grega. O interesse de Vicky pelo assunto e, consequentemente, sua aproximação com a professora Isa (Malu Rodrigues) – que também é irmã de Luara – deixa a amiga ainda mais irritada. Cansada dessa situação, Vicky desabafa e, sem saber, é ouvida por Euterpe (Bel Lima), musa da música. A filha de Zeus, então, chega à Terra com o propósito de inspirar Vicky e, através dela, atingir outras pessoas e todo o bairro de Canto Belo.