Sônia Lima publica homenagem para Wagner Montes: 'Muita saudade'

Rio - Sônia Lima usou as redes sociais para publicar uma homenagem ao ex-marido, Wagner Montes, que celebraria 69 anos nesta quarta-feira (19). O jornalista e político carioca, morreu em decorrência de um choque séptico e sepse abdominal, em janeiro de 2019. A atriz esclareceu que apesar de ter seguido a vida, sente falta do amado todos os dias, lembrando-se constantemente de memórias do casal.

"Nunca vou esquecer as memórias que fizemos juntos pois elas fazem parte da história da minha vida. Tive o privilégio de amar e ser amada, de cuidar e ser cuidada. Quis Deus e o destino mudar isso, se não aqui estaríamos. Hoje, mesmo seguindo com a minha vida em um outro momento, quero deixar registrado que você me acompanha sempre nas minhas memórias e na memória das pessoas que sempre te admiraram e que te amam até hoje", declarou.

Sônia afirmou ter muitas saudades de Wagner e que a memória do apresentador segue gravada em seu coração. "Só quero dizer que tenho muita saudade e desejo que esteja descansando em paz e longe de coisas tristes, pesadas e sem sentido. Você sabe que está tatuado com todas as cores e nuances em meu coração. Esteja onde estiver nossa ligação vai continuar crescendo através da trajetória dos nossos filhos. Te amo", pontuou.

Wagner Montes Filho, que carrega o nome do pai, aproveitou a publicação da madrasta para deixar uma mensagem de carinho. "De lá nos acompanha, torce e nos protege! Daqui, juntos, lutamos, conquistamos, vibramos e oramos! Te amo mãe! Saudades do nosso velhinho", declarou.