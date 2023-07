Fãs de Cara de Sapato e Amanda fazem vaquinha para comprar anúncio na Times Square

Rio - Antônio Cara de Sapato e Amanda Meirelles foram surpreendidos pelos fãs com os vídeos exibidos, na tarde desta quarta-feira, na Times Square, ponto turístico de Nova York, nos Estados Unidos. "Amizade e amor se entrelaçam em um nó poderoso, capaz de unir corações e iluminar nossas vidas", diz um dos três anúncios transmitidos em um telão, patrocinado pelos "Docshoes", como se denominam os admiradores da dupla.

De acordo com postagens no Twitter, 81 pessoas se uniram em uma vaquinha virtual para financiar a exibição dos três vídeos. O edifício TSX Broadway oferece seus diversos telões como outdoor para a transmissão de registros de 15 segundos, custando 40 dólares, cerca de R$ 190. Todo o processo de envio e edição do vídeo e pagamento pode ser realizado através de um aplicativo para celular.

A iniciativa chegou aos ex-BBBs que reagiram aos vídeos nas redes sociais: "Eu estou chocada, eu estou na Times Square! Tô tentando fingir naturalidade, mas... Vocês são demais, sério", declarou a campeã do "BBB 23".

Enquanto isso, o lutador de MMA também enviou um recado aos fãs e destacou os projetos sociais encabeçados pelos Docshoes. "Vocês tiraram muita onda e, na verdade, vocês tiram muita onda em tudo que se dedicam a fazer. Tem uns três ou quatro meses que acabou o programa e, nas diversas ações solidárias que vocês fizeram, já foram arrecadados mais de R$ 100 mil reais pra ajudar quem mais precisa", afirmou Cara de Sapato.

"Então, fico muito feliz e realizado de ter fãs como vocês que se dedicam em ações tão importantes, que têm empatia pra ajudar o próximo. Enquanto tem muitas pessoas falando mal, incitando o ódio, vocês estão espalhando o amor. Muito orgulho de vocês e dessas atitudes genuínas", completou o atleta, que foi desclassificado do reality show da TV Globo após ser acusado de importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez.

Confira:

e teve docshoe na times square SIM pic.twitter.com/oa2EG2f60Q — bia (@anasgreedy) July 19, 2023

amanda meirelles na times square pic.twitter.com/taDCtPRGBk — bia (@anasgreedy) July 19, 2023

cara de sapato na times square pic.twitter.com/mPXiEBcHCA — bia (@anasgreedy) July 19, 2023

e queria agradecer as 80 pessoas do grupo que embarcaram nessa loucura cmg ansiosa pra próxima pic.twitter.com/e7jeLzs24g — bia (@anasgreedy) July 19, 2023