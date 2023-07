Arlindo Cruz é internado em CTI com pneumonia; quadro é estável

Rio - O cantor Arlindo Cruz, de 64 anos, está internado no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, para tratar uma pneumonia. Segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira, o sambista foi atendido na unidade no dia 2 de julho e seu quadro atual é estável.

O perfil do artista no Instagram publicou um vídeo em que a filha de Arlindo, Flora Cruz, tranquiliza os seguidores sobre o estado de saúde do pai: "Ele já fica em CTI normalmente, mas está tratando uma pneumonia e está se recuperando super bem. A gente só está passando pra agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações. Ele está bem e já já está em casa. A gente conta, como sempre, com a oração dos fãs, dos amigos e dos familiares", declarou ela.

Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017. Desde então, o artista já passou por 17 cirurgias, cinco delas na cabeça, e ficou com algumas sequelas, recebendo cuidados médicos em casa. Apesar de não falar e não andar, ele reage quando exposto a suas músicas e filmes favoritos.

No Carnaval deste ano, o cantor e compositor desfilou pelo Império Serrano, escola que o homenageou, na Marquês de Sapucaí. Ele teve o acompanhamento de uma equipe médica durante o desfile.