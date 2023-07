Jesuíta Barbosa se pronuncia sobre suposta agressão do namorado: 'Impulso'

Rio - Jesuíta Barbosa, de 32 anos, se pronunciou, nesta quarta-feira, a respeito de uma postagem que fez recentemente nas redes sociais. Na última segunda-feira, o ator disse ter sido agredido em texto publicado nos Stories do Instagram, acompanhado das iniciais "C.I.", supostamente em referência ao namorado do artista, Cícero Ibeiro. No entanto, o global voltou atrás na declaração e abriu o jogo sobre o contexto em que fez a publicação.

"Esclareço que num impulso inconsequente, movido por um momento de estresse emocional, cometi a infeliz ação de dividir um post (e apagar em seguida) que não se sustenta", declarou Jesuíta, em nota enviada à colunista Mônica Bergamo, da 'Folha de S. Paulo'.

O artista esclareceu a situação e ainda revelou que continua junto com o designer: "Não fui agredido fisicamente ou verbalmente nem sofri nenhum ato abusivo. Esta ação atingiu de forma indevida meu companheiro, Cícero Ibeiro, e isto deve ser reparado", completou.

Na segunda-feira, Jesuíta deixou fãs preocupados com a postagem enigmática que fez nos Stories: "C.I. Me usou, me gravou inutilidades, me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu parceiro", escreveu o famoso. "Nossa deve ter sido sério porque ele é bem reservado", avaliou uma seguidora. "Deve ser horrível receber isso de alguém que a gente ama", disse outra.

Jesuíta e Cicero assumiram o romance após serem flagrados aos beijos em uma praia do Rio, em agosto do ano passado, quando o ator ainda estava no ar como o Jove do remake de "Pantanal", na TV Globo. Em março, o artista afirmou que o casal tem planos de subir ao altar: "A gente vai noivar. Não sabemos ainda quando", declarou o artista, em conversa com a imprensa no Lollapalooza 2023. "Acho que a gente precisa entrar na tradição e na família. Acho que a gente precisa começar a fazer parte. Pra quebrar, romper", acrescentou.