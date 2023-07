Felipe Prior surge na web e faz apelo após condenação por estupro

Rio - Felipe Prior se manifestou em vídeo divulgado, nesta quarta-feira (19), sobre os casos de estupro em que é acusado. O arquiteto foi condenado a seis anos de prisão, em regime semiaberto, no início deste mês, por um abuso sexual que teria acontecido em 2014. Na postagem, o ex-BBB de 34 anos agradeceu as mensagens de carinho que recebeu e pediu que os fãs não ataquem as advogadas das supostas vítimas, alegando que isso atrapalharia a própria defesa.

"Eu estou passando aqui para agradecer pelas mensagens de solidariedade que estão mandando para mim nas redes sociais. Tenho certeza que a gente vai vencer essa batalha, mas eu estou aqui para pedir também para vocês pararem de mandar mensagem para as advogadas das que se dizem agredidas por mim. Essas mensagens atrapalham a minha defesa, tudo o que eu não preciso nesse momento agora é de maior exposição", iniciou.



"Eu sei que vocês torcem por mim. Por favor, não mandem mensagem para as advogadas e nem as outras pessoas dos casos. Eu preciso nesse momento da força e compreensão de vocês. Vale ressaltar que eu não sei quem são essas pessoas que estão mandando essas mensagens, mas repito que parem. O único apelo que tenho nesse momento é pedir para parar, não vai contribuir em nada isso tudo. E também estou aqui para falar que eu sou inocente e que iremos vencer tudo isso."



O pronunciamento de Felipe Prior veio após a criminalista Maira Pinheiro, uma das advogadas do caso, relatar que é alvo de ataques está nas redes sociais. Ela participou do programa "Encontro", da TV Globo, nesta quarta-feira. "Sempre com um ingrediente de machismo, essas coisas que atacam a minha moral, apesar de eu estar no exercício da minha profissão. E desde que a gente repercutiu o relato das meninas (vítimas de Prior), esse tipo de ataque passou a ser bastante frequente. Isso em abril de 2020. E depois passou a acontecer de uma forma um pouco mais orquestrada, às vezes passava de centenas."