Rafa Brites marca cirurgia para retirar silicone e confessa medo: 'Agonia

Rio - Rafa Brites usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para conversar com os seguidores sobre uma cirurgia que fará em breve. Nos Stories do Instagram, a jornalista revelou ter marcado seu explante das próteses de silicone nos seios para o dia 4 de agosto e abriu o jogo sobre a preocupação com o procedimento.

"Meu cérebro está sendo consumido pela cirurgia que eu vou fazer dia 4 de agosto, de explante de silicone. Faz tempo que eu estou para fazer, mas estava sem coragem, morro de agonia de cirurgia", começou a mulher de Felipe Andreoli.

Mãe de dois meninos, de 6 e 1 ano, a apresentadora explicou o motivo de estar receosa com a cirurgia para retirar o silicone, a ponto de já ter desmarcado a intervenção outras três vezes. "Tenho medo da cicatriz. Eu vou ter que fazer o 'T' (tipo de corte), colocar um pouquinho de gordura, porque no meu caso, depois que eu amamentei, fiquei só pele e as próteses, não sei o que aconteceu com as minhas glândulas. Então, tem que colocar uma gordurinha para dar pelo menos um volume", disse Rafa.