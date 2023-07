Ludmilla esbanja simpatia ao posar com fãs em shopping na Barra da Tijuca

Rio - Ludmilla, de 28 anos, esteve em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira. A cantora foi vista acompanhada por dois amigos enquanto caminhava pelo estabelecimento. Vestindo um conjunto de moletom verde e de óculos escuros, a artista ainda posou para fotos com fãs que abordaram a famosa durante o passeio.

Provando ser não somente o maior show do "Numanice", Ludmilla também foi sucesso no Hemorio , já que a cantora havia anunciado que quem doasse sangue entre os dias 5 e 7 de julho ganharia um ingresso para o evento. Apenas no primeiro dia, a unidade, localizada no Centro do Rio, contabilizou mais de 500 doações, a maior da história, o que fez com que o estoque de sangue dobrasse.