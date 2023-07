Viviane Araújo tira aplique e surpreende fãs com cabelo natural: 'Vou cuidar'

Rio - Viviane Araújo, de 48 anos, usou as redes sociais para registrar sua ida ao salão de beleza, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a atriz revelou seu cabelo natural ao posar sem apliques. Além de surpreender com o visual, a rainha de bateria do Salgueiro falou sobre o estado atual dos fios mais curtos.

"Acabei de tirar o meu mega (hair). O cabelo está assim porque eu tive que pentear. Ele está com essas pontas, assim. Mas, eu tenho cabelo, tá, gente? Ele está curto assim, porque eu cortei da última vez que eu coloquei o 'mega'", declarou a famosa.

Em seguida, Viviane ainda foi sincera ao explicar o que causou o ressecamento visto nas postagens: "E, assim, gente: meu cabelo deu uma boa ressecada com toda essa cor. Tive que clarear, descolorir para chegar nessa cor. Mas, agora, vou cuidar e hidratar desse cabelo", afirmou ela.