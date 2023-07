Cantora Maiara e namorado se divertem em ensaio inspirado em Barbie e Ken

Rio - A cantora Maiara, de 35 anos, e seu namorado, Matheus Gabriel, fizeram um ensaio improvisado inspirado na boneca Barbie nos bastidores de um show. A sertaneja postou no Instagram, na noite desta quarta-feira, algumas fotos em que aparece de rosa e agarradinha com o rapaz.

"Hi Barbie! Hi Ken! A Barbie Sertaneja já encontrou o seu Ken, e juntos estão passando para divulgar a música 'Narcisista', já escutaram hoje?", escreveu Maiara na legenda das fotos. "Eu amo você", se declarou o sertanejo nos comentários. "Que toda mulher que esteja em um relacionamento tóxico, onde o cara se acha a última gota d'água do deserto, dê a volta por cima igual a você", desejou uma seguidora.

Maiara e Matheus Gabriel são alvos de especulações de que estariam namorando desde abril deste ano, quando a cantora terminou, pela 12ª vez, com o cantor Fernando. Recentemente, Maiara mostrou seu anel de compromisso que recebeu de Matheus Gabriel.