'MC Marcinho tem evolução favorável', diz boletim médico

Rio - O cantor MC Marcinho, de 45 anos, continua internado no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, mas seu quadro de saúde é estável, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira. "O paciente Márcio André Nepomuceno Garcia segue estável, respirando sem ajuda de aparelhos (ventilação mecânica), ainda necessitando de cuidados intensivos, sem intercorrências nas últimas 24h e com evolução favorável", diz o documento.

Também nesta quarta, MC Cacau, ex-mulher de Marcinho, e Márcio André, de 17 anos, filho caçula do artista, foram ao Banco de Sangue Serum. "Doe sangue, vidas precisam de você", escreveu Cacau nos Stories, do Instagram. Famosos como MC Koringa e MC Bob Rum, do "Rap do Silva", também doaram em nome de Marcinho.

"Nosso príncipe está precisando de doação de sangue. (O procedimento) Não demora, é rapidinho. Convido vocês para ajudarmos nosso príncipe do funk. Vamos fazer nossa parte. Vamos nessa", disse MC Koringa nas redes sociais.

"Esteja junto, e não somente misturado. Nosso irmão, MC Marcinho, que sempre nos falou de amor, está precisando do seu gesto de carinho", escreveu Bob Rum.

Entenda

O cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória na última segunda-feira (17) e, apesar de estável, seu estado é considerado grave. Em conversa com O DIA, o produtor Lincoln Lyra demonstrou otimismo em relação à recuperação do amigo.

"Ele sofreu uma intervenção apra colocar o coração artificial justamente pra fazer com que os batimentos e a situação cardíaca viesse ao normal. Mas, de certa forma, a gente crê que isso é um encaminhamento pra que as coisas melhorem. O coração dele tá muito debilitado e isso pode conduzir pra uma situação de melhora, uma alternativa. Estamos orando e pedindo a Deus que traga um milagre pra vida dele", declarou o diretor artístico da Labidad Music, empresa que gerencia a carreira do artista.

Em agosto de 2021, o funkeiro conhecido por hits como "Glamurosa" e "Garota Nota 100" passou por uma cirurgia para colocar o marca-passo no coração. Já em março deste ano, ele foi internado novamente para realizar a troca do dispositivo, quando movimentou a web com um apelo, depois de passar mais de uma semana na espera para que a empresa responsável por seu plano de saúde autorizasse o procedimento. Famosos como Ludmilla, Pocah, Naldo e Buchecha foram alguns dos nomes que cobraram um posicionamento da empresa na época.