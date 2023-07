Equipe afirma que Jorge Aragão está respondendo ao tratamento e deve ter alta neste fim de semana

Rio - Diagnosticado com um linfoma não-hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático e se espalha de forma ordenada, Jorge Aragão tem previsão de alta para este fim de semana, segundo comunicado enviado por sua assessoria de imprensa nesta quinta-feira (20). De acordo com o texto, o cantor tem respondido bem ao tratamento e segue internado por uma medida preventiva, além de apresentar exames sem resultados alarmantes.

"O cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, vem por meio desta nota tranquilizar a todos sobre o seu estado de saúde. O artista vem respondendo bem ao tratamento e faz esse primeiro acompanhamento no hospital apenas por precaução médica. Aragão tem previsão de alta para o fim de semana e todos os seus exames apresentam ótimos resultados", disse a equipe do artista no texto.

O cantor, que tem 74 anos, teve o diagnóstico confirmado na última semana, após uma série de exames, que constataram a doença.

"O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo. Aragão manterá seus compromissos profissionais imediatamente, a medida do que for possível", confirmou a assessoria ao O DIA, no último sábado (15)