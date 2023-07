'Separaram a gente de novo', diz Eliezer ao negar crise no casamento com Viih Tube

Rio - Eliezer usou as redes sociais nesta quinta-feira (20) para desabafar sobre rumores de uma crise no relacionamento com Viih Tube. Os ex-BBB's que se casaram recentemente e são pais de Lua, de três meses, foram alvos de informações que afirmavam que os dois teriam ido junto à estreia do musical "O Rei Leão", no Teatro Renault, em São Paulo, apenas para disfarçar.

"O que rolou? Separaram a gente de novo", disparou o influenciador, que se surpreendeu com as declarações após um colunista afirmar que "dois influencers tinham negado uma publicidade juntos por não serem mais um casal, apesar de ainda não terem falado publicamente sobre o fim".

Segundo o rapaz, o momento dos dois foi romântico, com uma série de declarações e intimidade entre o casal.

"É muito isso gente, parecia que estávamos no nosso primeiro date. A peça rolando ela falava que me amava no ouvido, outra hora eu ia ao ouvido dela e falava o quanto ela tava linda, a gente se dava às mãos, ríamos juntos. Sério que delícia. Não que os momentos antes da Lua não eram bons, mas a gente sabia que 'amanhã vamos estar em tal lugar também' agora a gente não sabe, então é literalmente um evento sair de casa", afirmou.