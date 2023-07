Gil do Vigor desabafa sobre parte de sua prova final do PHD que desapareceu

Rio - Gil do Vigor afirmou durante o "Mais Você" desta quinta-feira (20) que foi vítima de injustiça no processo de correção de uma prova final do curso de mestrado, onde obteve nota muito baixa, durante a capacitação realizada na Califórnia, nos Estados Unidos. Em um desabafo com Ana Maria Braga, o ex-BBB disse que o resultado e a falta de transparência, poderiam resultar em sua reprovação.

O economista revelou que parte do documento entregue estava faltando e não sabe como as outras páginas sumiram. "Minha prova teve 33 páginas, mas da 21 até a 30 tem um buraco. Não tem as páginas, mas eu fiz o meu trabalho. Eu exigi que as páginas que sumiram fossem encontradas", revelou.



Segundo Gil, a situação mexeu com seu psicológico, além de ter grande impacto na sua vida. "Estou falando de algo que define o meu futuro. Primeiramente, afetou meu emocional, tive uma alergia e fiquei todo vermelho. Tenho muito respeito à educação, e eu não ligaria para qualquer resultado. Mas eu trabalhei muito, abri mão de trabalhos publicitários. Foram quase R$ 5 a R$ 7 milhões de contratos que eu tive que abrir mão", contou.