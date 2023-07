Maíra Cardi conta que considera importante sentir ciúme: 'Estou mais cuidadosa'

Rio - Maíra Cardi, de 39 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para falar sobre a importância do ciúme em um relacionamento. No Threads, a coach, que está noiva de Thiago Nigro, alegou que a maturidade a ensinou a ser ciumenta.

"Passei a vida inteira achando o máximo não ser ciumenta, tipo criação de galinhas livres que vivem bem soltinhas e comem o que querem, afinal o que é seu volta", iniciou ela.



"Aos 40 descobri que boy de raça come ração em casa, e seus passeios ao sol são controlados aos olhos do dono. Ele vale mais porque é bem cuidado", acrescentou.



"Logo descobri a diferença entre ter ciúme e cuidar do que é seu! Segura meu cercadinho agora, porque estou mais cuidadosa do que nunca", concluiu a ex-mulher de Arthur Aguiar.

Na última segunda-feira, Maíra rebateu acusações de que seria controladora com o noivo. "Meu marido é responsável pela gestão do dinheiro, das empresas e por decidir quais trabalhos faremos em termos de publicidade, como palestras, campanhas ou qualquer outro tipo de trabalho, e eu decido se aceito ou não!", explicou ela.

"Enfim, o que quero dizer é que dividimos as tarefas de acordo com o que cada um faz de melhor, tornando tudo mais leve para todos, como a Bíblia ensina. E isso se chama cuidar, e não mandar", concluiu, na ocasião.