Tati Machado ensina nova coreografia no 'Encontro' e viraliza

Rio - Tati Machado se tornou um dos assuntos mais comentados da web nesta quinta-feira (20), após ensinar a coreografia de "Vai Novinha An An An", de DJ Dyamante e Mano Walter, que participaram do "Encontro com Patrícia Poeta", cantando o sucesso ao vivo. A apresentadora trouxe um passo a passo para o público e chegou a envolver toda a plateia e os convidados para dançarem.

Com leveza e espontaneidade, Tati Machado ensinou para Patrícia, Valéria Almeida e Claudia Ohana, como se fazia para dominar a dança que conquistou as redes sociais. "Essa parte é a minha favorita, oh...Mão no queixo, An, An, An", disse a substituta de Patrícia Poeta, que comandou ao lado de Valéria, a temporada em que a titular do programa esteve de férias.

Internautas e admiradores usaram as redes sociais para elogiar o talento de Tati e pedir para que ela seja convidada para o "Dança dos Famosos", no "Domingão com Huck". "Pelo amor de Deus devolvam a rainha do Sarau pro fantástico e deixem esse programa com a Tati", disparou um. "Eu poderia ficar o dia todo assistindo ela ensinando as dancinhas. Meu Deus, alguém faz alguma coisa", soltou outro. "Chama ela pro Dança dos famosos", comentou um terceiro.