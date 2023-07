The Killers, Marisa Monte, The Cure e mais estão confirmados no Primavera Sound

Rio - O Primavera Sound São Paulo tem a sua segunda edição confirmada para os dias 2 e 3 dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A banda inglesa The Cure, do gigante Robert Smith, e o The Killers serão os headliners na capital paulista, que conta também com o duo inglês Pet Shop Boys, os símbolos do indie Beck e Grimes, os veteranos do Bad Religion e ainda: The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen e The Hives. Entre os representantes brasileiros, se apresentam Marisa Monte, Cansei de Ser Sexy, Marina Sena, MC Bin Laden, entre outros.

O Primavera na Cidade, programação musical que se espalha pela metrópole durante os dias da semana do evento, por sua vez, confirma os shows exclusivos de Seun Kuti & Egypt 80 e da banda canadense Metric, além de trazer Slowdive, Black Midi e Róisín Murphy – também atrações do festival – para apresentações mais intimistas.

Os ingressos, disponíveis nas modalidades Primavera Passaporte e Primavera VIP Passaporte, estão à venda online ou na bilheteria oficial (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República – sem taxa). Vale lembrar que os ingressos para apenas um dia de evento, bem como a divisão do line-up por dia, serão divulgados em breve.

Confira o line-up:

The Cure

The Killers

Pet Shop Boys

Beck

Grimes

Marisa Monte

Bad Religion

The Blessed Madonna

Cansei De Ser Sexy

Carly Rae Jepsen

The Hives

Róisín Murphy

Black Midi

Dorian Electra

Marina Sena

Muna

Off!

Slowdive

Soccer Mommy

Tokimonsta

Àiyé

Nelson D & Edgar

Él Mató A Un Policía Motorizado

Getúlio Abelha

Just Mustard

Marina Herlop

Mateus Fazeno Rock

Mc Bin Laden

Puerto Candelaria

Slipmami

The Twilight Sad