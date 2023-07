'Sensação inédita', desabafa Mariana Xavier após fazer topless pela primeira vez

Rio - Mariana Xavier desabafou com os seguidores, nesta quinta-feira (20), após fazer topless pela primeira vez na praia de Marbella, cidade localizada na Costa del Sol, no sul da Espanha. Aos 43 anos, a atriz comentou a liberdade que sentiu com a experiência.

"Eu sempre tive muitos pudores em relação à nudez. Minha e dos outros. E isso não tem nada a ver com o corpo gordo, que só adquiri depois de adulta. O desconforto vinha de muito antes... eu sempre fiquei meio constrangida ao ver gente pelada (ainda que fosse a minha mãe), nunca gostei de trocar de roupa na frente dos outros (nem das amigas na adolescência), e, pasmem: quando bem criança, pedia pros meus amiguinhos meninos taparem os olhos ou saírem do ambiente quando eu ia trocar a roupinha da minha Barbie", iniciou o relato.



"Eu não sei exatamente de onde veio todo esse bloqueio, sei que ele me impediu de viver um monte de coisa, mas sei também o quanto o meu empenho em anos de terapia nesse processo de libertação tem valido a pena. Tenho experimentado uma sensação inédita e poderosa de conforto e prazer estando na minha própria pele, e Barcelona inspirou ainda mais esse mergulho numa nova forma de sentir e pensar meu corpo, a vida, o mundo."

Ela ainda entregou que o momento não foi programado. "Mesmo sabendo que infelizmente ainda posso chocar algumas pessoas, decidi compartilhar com vocês esse relato extremamente honesto e espontâneo do meu primeiro topless. Experiência que não planejei, mas à qual me entreguei. Arrepiante. Inesquecível!"