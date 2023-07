Nicole Bahls diz que controla relações de animais em sítio: 'Galo não pode ter cinco galinhas'

Rio - Nicole Bahls revelou a maneira inusitada como controla a reprodução dos animais de seu sítio, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, a influenciadora participou do programa "Churrasquinho com André Marques" e falou sobre os cuidados que tem com os bichos que cria em sua propriedade.

Em determinado momento, o apresentador informou que havia preparado coração de galinha para a modelo, que recusou de imediato. "Não vai dar, né? A gente não sabe nem de quem a galinha gostava (antes de morrer), às vezes, ela era apaixonada pelo galo, sofreu...", comentou a ex-participante de "A Fazenda". Foi quando Nicole aproveitou para explicar que tem mão de ferro sobre as relações amorosas de sua galinhada.

"Lá na minha roça eu mudei a regra. Lá é uma galinha para um galo. Não tem esse negócio de cinco galinhas para um galo, é tudo organizado. Galo é sheik árabe por acaso que tem que ter cinco galinhas?", questionou a famosa. André ainda quis saber se a ex-panicat permitiria o contrário para empoderar as fêmeas: "Aí é uma coisa a se pensar, mas o galo não pode ter cinco galinhas", cravou Nicole.

Confira: