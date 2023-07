Adriane Galisteu exibe corpão durante dia de sol em Portugal

Rio - Durante um período em família na Europa, Adriana Galisteu usou as redes sociais nesta quinta-feira (20) para compartilhar alguns momentos de lazer, enquanto está passeando em Portugal, na cidade de Porto, ao lado do marido.

A apresentadora estava na Grécia no início da semana, onde também revelou alguns detalhes da viagem, onde tem conquistado o elogio de seguidores. No momento de lazer com o amado, a loira usou um biquíni preto modelo "tomara que caia", que revelou durante a selfie que publicou no Instagram.

No início do dia, a mãe de Vittorio apareceu usando uma camiseta oversized da Gucci, com o qual foi clicada passeando pela região.