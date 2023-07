Cíntia Dicker e Pedro Scooby trocam carinhos após boatos de infidelidade

Rio - Pedro Scooby compartilhou um momento carinhoso com a mulher, Cíntia Dicker, nesta quinta-feira (20). Nos Stories, o surfista divulgou um vídeo em que a modelo aparece em seu colo. "Ô quem veio dar um denguinho aqui... não vai sair não, vai ficar aqui", disse o ex-BBB.



Nas últimas semanas, Pedro Scooby recebeu uma enxurrada de críticas após ser visto deixando a festa de Vinícius Jr. ao lado de Larissa Dalpasquale. Acusado de infidelidade, o surfista explicou que teria aceitado uma carona de um amigo que estava com a arquiteta. Insatisfeitos com o episódio, familiares da Cíntia Dicker também comentaram a situação.



Irmã da modelo, Letícia Paz acusou o o surfista de deixar os filhos com a mulher, ignorando os deveres paternos. "Gente, não estou afirmando nada de traição, não. Mas não passo a mão na cabeça de macho por deixar as crianças em casa e minha sobrinha. Querendo ou não, todos temos responsabilidades na vida", disparou.