Bárbara Evans conta que pretende contratar profissionais para ajudar com os filhos

Rio - Bárbara Evans abriu a caixinha de perguntas do Instagram e tirou algumas dúvidas sobre os planos para a chegada dos gêmeos Álvaro e Antônio. Casada com o empresário Gustavo Theodoro e mãe de Ayla, de 1 ano e 3 meses, a influenciadora contou que está a procura de novos funcionários para ajudar nos cuidados com as crianças.

"Vamos contratar mais babás. Estamos procurando. A Ayla tem uma babá, que fica durante o dia, e duas que revezam à noite. Para os gêmeos, a gente quer uma pessoa que possa morar aqui por um tempo para ficar direto e uma que ajude durante o dia", explicou.



Ela ainda disse que os funcionários serão divididos entre os períodos do dia e da noite, para facilitar nos cuidados dos bebês. "As babás da noite da Ayla vão ajudar com os gêmeos. A Ayla não dá trabalho mais", concluiu.