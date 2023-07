Ex-banheira do Gugu, Renata Banhara mostra coleção de Barbies aos seguidores

Rio - Renata Banhara usou as redes sociais nesta quinta-feira (20) para mostrar detalhes de sua coleção com bonecas barbies. Ao todo, a modelo tem mais de 450 versões do brinquedo, que passou a comprar depois de adulta.

"Minha 1° Barbie foi aos 33 anos, curiosidade só comecei a colecionar depois de me dar conta de ter sido uma criança que não teve acesso, hoje minha coleção de bonecas chega a mais de 450. Fiz uma vitrine no teto do meu quarto, onde algumas ficam em exibição, outras guardo na caixa. Poderia ter mais, porém dei muitas", contou.

A ex-banheira do Gugu, apresentou suas favoritas ao público, brincando que adoraria receber outras de presente. "Amo minha coleção e as mais especiais são: Barbie Torre Eiffel (meu lugar favorito no mundo), Barbie Estátua da Liberdade (o sonho americano), Barbie Frank Sinatra (meu cantor favorito), Barbie Feiticeira (meu desenho favorito na infância), Barbie Carnaval Guinness book (realizei o feito e coloquei o carnaval brasileiro no Guinness ano de 2001)", completou.